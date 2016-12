NON TI MUOVERE

Regia: Sergio Castellitto

Cast: Sergio Castellitto, Penelope Cruz,

Claudia Gerini

Italia, 2004

Un film pieno, intenso, commovente, traboccante di

emozioni, delicate e forti a un tempo. Immagini

straordinariamente vivide che sono come una stilettata al cuore:

a dominare la scena tutta la prepotenza di un amore originato

da una bassezza ma che poi travolge, quasi pietrifica.

Ed è sempre l’anima, con i suoi risvolti biecamente oscuri

e con i suoi spiragli di luce accecante,

ad essere la protagonista incontrastata.

Un’intelligente operazione sentimentale - grazie anche alle

superbe interpretazioni della Cruz e di Castellitto -

in un accorato connubio di carne e sangue che non si può

fare a meno di sentire sulla propria pelle.

«Per me amare fu tenere il respiro di Italia nelle braccia

e accorgermi che ogni altro rumore si era spento».