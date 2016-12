Regia: Kevin Mcdonald

Cast: Jude Law, Scoot McNairy,

Tobias Menzies, Grigoriy Dobrygin

Gran Bretagna, 2015

Azione, thriller e avventura convergono in questo

film i cui risvolti sono quasi sempre inaspettati,

il che consente una linea evolutiva con la giusta tensione.

Jude Law, protagonista molto convincente, viene calato

in un ruolo insolito, rude e vigoroso, pur nella sua

umanità velata di malinconia.

La sceneggiatura, sostanzialmente semplice, si fa

forza di tanti elementi ben orchestrati tra loro:

l’interpretazione degli attori, l’ambientazione

claustrofobica, la critica sociale.

Sullo sfondo, alcuni degli interrogativi etici per eccellenza:

il fine giustifica i mezzi? A cosa può portare l’eccessiva avidità?

La solidarietà esiste o l’uomo divora sempre il suo simile?

Da vedere, soprattutto se siete amanti

del “genere sottomarini”.