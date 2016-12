DIECI INVERNI

Regia: Valerio Miele

Cast: Isabella Ragonese, Michele Riondino,

Glen Blackhall, Sergej Žigunov

Italia, Russia 2009

Film targato 2009, di quelli che non fanno rumore

perchè hanno ben poco di commerciale se non

l’etichetta di “commedia sentimentale”. Ma è riduttivo

definirla così.

Un amore mai sincronizzato eppure forte.

Scenari freddi, ma straordinariamente vivi, grazie anche

ad una splendida fotografia, pur se inserita in una

scenografia essenziale.

Una narrazione che è come una carezza segue la lenta

crescita dei due protagonisti: ora semplici conoscenti,

amici, vicini, poi nemici e distanti per ritornare dopo

altro tempo ad essere a fianco l’uno dell’altra,

ma sempre un po’ a metà.

10 inverni per definire un amore, 10 inverni per

raccontare una storia che emoziona. E l’onnipresente

pianoforte contribuisce non poco a sottolinearne il

lato poetico.

Nota di merito alla colonna sonora principale affidata

a Vinicio Capossela, che quasi come per magia compare

ad una festa durante il film, ammaliandoci con “Parla piano”,

contenuta nel suo album di inediti “Da solo”.