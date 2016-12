Regia: Nicolas Winding Refn

Cast: Ryan Gosling, Carey Mulligan, Christina Hendricks,

Ron Perlman, Bryan Cranston

Usa 2011

Driver è uno stuntman, ma lavora anche in

un’officina e di tanto in tanto

accompagna i criminali durante

gli inseguimenti con la polizia.

Una pellicola che non accetta

compromessi di spettacolarizzazione,

che emozione, tiene col fiato sospeso.

A tratti il film è volutamente lento,

perchè il personaggio interpretato da

Gosling è introspettivo al 100%, spesso

evita la parola e comunica con lo sguardo.

Vi sono scene di tarantiniana memoria e

la trama in sè ricorda senza alcun dubbio

il maestoso taxi driver, ma driver, nel

suo piccolo si distanzia notevolmente da

tutto ciò che può accomunarlo ad altri

film. Ottime prove attoriali per Goslin,

Carey Mulligan e Bruan Cranston (Breaking Bad).

Ad impreziosire il tutto una colonna sonora

superba, azzeccata, malinconica, d’atmosfera,

che vanta autori del calibro di Riz Ortolani.

Gran film.