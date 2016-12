Regia: Rocco Papaleo

Cast: Rocco Papaoleo, Giovanna Mezzogiorno,

Alessandro Gassman, Paolo Briguglia, Michela

Andreozzi, Claudia Potenza, Max Gazzè

Italia 2010

Il film diretto da Rocco Papaleo è un

On The Road che attraverso personaggi

diversi, musica jazz ed amicizia,

intrattiene il pubblico piacevolmente.

La pellicola a tratti malinconici, ma

con venature essenzialmente brillanti

riesce a far si che non resti un prodotto

da poter accostare ad altri.

Il cast è ben formato da interpreti

piuttosto in forma.

Il fatto che si tratti di una commedia

musicale potrebbe trarre in inganno i

detrattori, ma le “cantate” sono sporadiche,

piacevoli ed allegre.

Basilicata Coast To Coast è un lungometraggio

elegante, senza sbavature, delle volte

pretenzioso (ma se non lo è troppo, a nostro

avviso non guasta), gradevole e molto lontano

dal cinema nostrano. Fino ai “non titoli di coda”.

Godibilissimo.