Immaturi - Il Viaggio

Regia: Paolo Genovese

Cast: , Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis,

Ambra Angiolini, Anita Caprioli, Maurizio Mattioli,

Raoul Bova, Barbora Bobulova

Italia 2012

Dopo l’esame di maturità i nostri “immaturi” si

ritrovano tutti insieme per un viaggio in

un’isola greca.

Tralasciando eventuali scetticismi che

accompagnano l’uscita dei sequel dei film

di successo, bisogna ammettere che Paolo

Genovese ha di nuovo centrato l’obiettivo.

Questo è un film, per certi versi uguale al

primo, per altri totalmente diverso.

E’ uguale in quanto il cast (bravi tutti) è

affiatato e ben compatto come nel primo capitolo.

E’ diverso perchè le tematiche cambiano,

gli sviluppi narrativi danno l’impressione che

possano andare avanti ancora per parecchio,

senza stancare, senza troppe volgarità e con

un sottile velo di malinconia misto ad ironia

che farà sorridere, riflettere e far passare

due ore in modo piacevolissimo.