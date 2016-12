Benvenuti Al Nord

Regia: Luca Miniero

Cast: Claudio Bisio, Alessandro Siani,

Angela Finocchiaro, Valentina Lodovini,

Nando Paone

Italia 2012

Dopo il successo del remake francese si

è pensato ad un sequel. Stavolta è Mattia

(Alessandro Siani) che si trasferisce al

nord. Lo stile narrativo è invariato

(volutamente), ed i protagonisti restano

gli stessi.

Quello che è venuto a mancare in questo

sequel è la stessa freschezza. Resta la

bravura di tutto il cast, in primis i

due protagonisti, che cercano di alimentare

gags carine (ma neanche loro sembrano convinti

più di tanto di ciò che stan girando).

Il primo viaggiava sulle ali dell’entusiasmo,

forti di una sceneggiatura originale firmata

da Dany Boom.

Resta un prodotto simpatico e nulla più,

e la percezione che la coppia Bisio-Siani

potrebbe essere sfruttata meglio, e non di

poco.