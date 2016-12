Punto D’Impatto

Regia: Matthew Chapman

Cast: Terrence Howard, Patrick Wilson, Liv Tyler,

Charlie Hunnam, Christopher Gorham

Usa 2011

Gavin è sul cornicione di un edificio

in attesa che faccia mezzogiorno per

buttarsi giù, nel frattempo racconta

la sua vicenda ad un detective.

Il film di Chapman non parte alla

grande (complice anche un doppiaggio

italiano per lo più televisivo), nello

svolgimento della trama, il mistero

si infittisce, l’amore prende forma, vi

è un forte impatto emotivo nel

contrapporre le visioni di vita diverse

tra un ateo ed un cattolico praticante.

Un film per lo più interessante, a basso

costo, che non vuole sconvolgere nessuno

ma bensì, lasciare degli interessanti

spunti di riflessione, in questo Chapman

ci riesce benissimo.

Resta il “peccato” di aver, forse volutamente,

dato al film uno stampo alquanto televisivo,

e quindi poco accattivante, ma resta

un prodotto notevole, senza sbavature.