La peggior settimana della mia vita

Regia: Alessandro Genovesi

Cast: Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi, Monica Guerritore,

Antonio Catania, Alessandro Siani

Italia 2011

Ad una settimana dalle nozze Andrea e

Margherita si ritrovano in un

susseguirsi di eventi catastrofici.

Dal plot ci ricorda un pò il film

“Ti presento i miei” se non una

sitcom statunitense poco considerata

ma dal titolo simile (La peggiore

settimana della nostra vita) andato in

onda da noi su Rai2 qualche tempo fa.

Nello svolgimento, per fortuna, la trama

si discosta alquanto da entrambi.

Fabio De Luigi è unico quando interpreta

un personaggio che “deve” subire, la

Capotondi si conferma la migliore

interprete nostrana della sua generazione.

Un applauso anche agli altri protagonisti,

che non sono da meno, e non deludono con

la loro performance recitativa.

Il film, dunque, è l’ideale per ridere e

sorridere piacevolmente, in una commedia

garbata, mai volgare e, visti i tempi

che corrono, da prendere da esempio, poichè

a Natale non vorremmo, ahinoi, imbatterci

nei soliti film pieni di rutti e quant’altro.

Carino davvero.