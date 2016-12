Sucker Punch

Regia: Zack Snyder

Cast: Emily Browning, Abbie Cornish,

Jena Malone, Vanessa Hudgens, Carla Cugino,

Scott Glenn

Usa 2011

Baby Doll sfugge alla crudeltà della

sua vita sognando ad occhi aperti.

Sfida mostri di ogni genere (come in

un videogioco), insieme alle sue

compagne di avventura per arrivare ad

ottenere la libertà tanto bramata.

Uno stile volutamente inverosimile nelle

scene di combattimento, che farà

divertire (per lo più) gli amanti del

fantasy. E’ una pellicola che, aldilà di

tutto ti prende e coinvolge. Un cast

predominato da belle presenze femminili,

una storia che non stanca perchè piena

di scene d’azione (anche se spesso sembra

di avere in mano una consolle), fanno di

questa pellicola un mix perfetto di

intrattenimento folle, piaccia o meno il

genere.

La nota migliore del lungometraggio di

Snyder è la scelta della colonna sonora

che si muove nel mondo del dark e strizza

l’occhio al Gothic Rock.